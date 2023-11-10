الجامعة العربية تطالب بوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية

وطنا اليوم:أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية، أقر الصيغة النهائية ومشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة يوم السبت المقبل.

وأوضح في تصريح صحفي في ختام الاجتماع الذي عقد في الرياض، اليوم، أن الاجتماع تناول مجموعة من العناصر والمواقف السياسية العربية للقضية الفلسطينية التي تسمح للمجتمع الدولي بقراءة صحيحة للموقف العربي والموقف الفلسطيني بما يصب في جهود وقف العدوان الإسرائيلي، والتي ستكون إضافة نوعية للكفاح السياسي الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة، عندما يتم يعتمد القرار.

وشدد على أن الموقف العربي يطالب بوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الهدنة الإنسانية هي أفكار يتحدث بها البعض لمحاولة التعامل مع وضع إنساني متدهور وصعب بسبب الحرب والعدوان الإسرائيلي، فالموقف العربي تأسس بشكل واضح وصريح على وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وبين أن كل ما هو أفكار أو جهود تبذلها أي أطراف سواء قوة الاحتلال أو دول أخرى في سبيل فصل غزة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة هي مرفوضة، والموقف العربي يقرأ هذه الأفكار جيدا ولا يسمح بها ولا يتماشى معها