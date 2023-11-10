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جيش الاحتلال الإسرئيلي يقصف سورية رداً على مهاجمة إيلات

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال الإسرئيلي يقصف سورية رداً على مهاجمة إيلات

 

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إنه استهدف منظمة في سورية رداً على استهدافها بطائرة مسيرة مدينة إيلات أمس الخميس. وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن “النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي هجوم من أراضيه”، لافتاً إلى أنه “سيرد بقوة على أي محاولة لمهاجمة إسرائيل. ولم يحدد جيش الاحتلال اسم المنظمة التي أطلقت الطائرة بدون طيار من سورية باتجاه إيلات. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في وقت سابق، الخميس، إن طائرة مسيرة مجهولة أصابت مبنى في مدينة إيلات في الجنوب، وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الهجوم لم يسفر عن إصابات. وكتب الجيش الإسرائيلي على شبكة إكس (تويتر سابقا) “تحطمت مسيّرة على مبنى مدني في مدينة إيلات”، مضيفا “يجري التحقيق في هويّة المسيّرة وملابسات الواقعة”.


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