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إيهود أولمرت: نتنياهو يعاني “انهيارًا عصبيًا” وبقاؤه خطر على إسرائيل

منذ ساعة واحدة
إيهود أولمرت: نتنياهو يعاني “انهيارًا عصبيًا” وبقاؤه خطر على إسرائيل

 

كشف تقرير عن رأي إيهود أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، في نظيره الحالي بنيامين نتيناهو وما حدث له عقب أحداث السابع من أكتوبر.

صرّح خلال مقابلة مع مجلة بوليتيكو الأمريكية قائلًا: “نتنياهو دُمّر بسبب إخفاقه الهائل في الأمن القومي”

وأوضح رئيس الوزارء الإسرائيلي الأسبق أن نتنياهو الآن يخطئ الحسابات بتحضيريه السيطرة الشاملة على الأمن بغزة لفترة غير محدودة بعد القضاء على المقاومة الفلسطينية.

أشار أولمرت إلى أن نتنياهو في حالة انهيار عصبي خوفًا من الإطاحة به من منصبه بعد فشله في حماية الامن القومي خلال عملية 7 أكتوبر، مضيفًا: “نتنياهو كرّس نفسه طوال حياته كباحث أمني لكن هذا هراء وكل لحظة يقضيها كرئيس وزراء تشكل تهديد لإسرائيل”.


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