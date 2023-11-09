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أخر المستجدات
21:01
ضمن مبادرتها ” تحصين الجبهة الداخلية والدعم لصمود غزة”جمعية جماعة الإخوان المسلمين شعبة الكرك تقيم في مقرها ملتقى التحصين والصمود
20:33
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في غزة
20:15
ضباط الاحتلال: لن نقاتل بغزة بلا مال ونتنياهو يسرقنا
20:08
#عاجل| حماس تنفي التوصل لأي اتفاق مع إسرائيل حتى الآن بشأن الهدن
19:58
الاحتلال يعلن مقتل جندي والعثور على جثة أخرى في غزة
19:18
عاجل – رسالة من المستوطنة “كتسير” و الفتى “يجيل” المحتجزين في قطاع غزة إلى نتنياهو : أنت السبب في القتل والدمار والحرب
19:14
هنية ومشعل في القاهرة وجهود في الدوحة للتوصل لاتفاق بشأن هدنة مؤقتة في غزة
19:14
عاجل – أبو حمزة الناطق باسم “سرايا القدس” يعلن استعداد “الجهاد الإسلامي” للإفراج عن مسنة وفتى اسرائيليين
19:12
عاجل / الناطق العسكري باسم سرايا القدس: عدونا يحاول منذ أيام طويلة التقدم نحو غزة من محاور عدة لكنه يتجرع الهزيمة
19:11
أحزاب إرادة والميثاق الوطني والإئتلاف الوطني وتقدم والديمقراطي الإحتماعي تدعو الشعب الأردني و الأحزاب لوقفة السبت
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عربي دولي
#عاجل| حماس تنفي التوصل لأي اتفاق مع إسرائيل حتى الآن بشأن الهدن
منذ ساعة واحدة
#عاجل| حماس تنفي التوصل لأي اتفاق مع إسرائيل حتى الآن بشأن الهدن
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24 ساعة
21:01
ضمن مبادرتها ” تحصين الجبهة الداخلية والدعم لصمود غزة”جمعية جماعة الإخوان المسلمين شعبة الكرك تقيم في مقرها ملتقى التحصين والصمود
20:33
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في غزة
20:15
ضباط الاحتلال: لن نقاتل بغزة بلا مال ونتنياهو يسرقنا
19:58
الاحتلال يعلن مقتل جندي والعثور على جثة أخرى في غزة
19:18
عاجل – رسالة من المستوطنة “كتسير” و الفتى “يجيل” المحتجزين في قطاع غزة إلى نتنياهو : أنت السبب في القتل والدمار والحرب
19:14
هنية ومشعل في القاهرة وجهود في الدوحة للتوصل لاتفاق بشأن هدنة مؤقتة في غزة
19:14
عاجل – أبو حمزة الناطق باسم “سرايا القدس” يعلن استعداد “الجهاد الإسلامي” للإفراج عن مسنة وفتى اسرائيليين
19:12
عاجل / الناطق العسكري باسم سرايا القدس: عدونا يحاول منذ أيام طويلة التقدم نحو غزة من محاور عدة لكنه يتجرع الهزيمة
19:11
أحزاب إرادة والميثاق الوطني والإئتلاف الوطني وتقدم والديمقراطي الإحتماعي تدعو الشعب الأردني و الأحزاب لوقفة السبت
19:08
برنامج إصلاح مالي ونقدي لـ4 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار
19:03
وزير الصناعة : مستعدون لاقتسام لقمة العيش مع الفلسطينيين
18:59
نقابة المهندسين تطلق الحزمة العريضة ” الألياف الضوئية ” فائقة السرعة في الاردن بالتعاون مع هواوي
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن