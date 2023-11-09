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#عاجل| حماس تنفي التوصل لأي اتفاق مع إسرائيل حتى الآن بشأن الهدن

منذ ساعة واحدة
#عاجل| حماس تنفي التوصل لأي اتفاق مع إسرائيل حتى الآن بشأن الهدن

 

#عاجل| حماس تنفي التوصل لأي اتفاق مع إسرائيل حتى الآن بشأن الهدن


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