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هنية ومشعل في القاهرة وجهود في الدوحة للتوصل لاتفاق بشأن هدنة مؤقتة في غزة

منذ 20 ثانية
هنية ومشعل في القاهرة وجهود في الدوحة للتوصل لاتفاق بشأن هدنة مؤقتة في غزة

وطنا اليوم:وصل زعيم حركة (حماس) إسماعيل هنية، صباح الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة في وفد يضم عضوي المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وخليل الحية.
والتقى رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية هنية مع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة عباس كامل، وجرى التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
وقال مصدر لرويترز إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء القطري اجتمعوا الخميس لبحث معالم اتفاق على إطلاق سراح الرهائن والوصول لهدنة من الهجوم على غزة.
وتقود قطر التي يقيم فيها عدد من الزعماء السياسيين لحركة (حماس) جهود الوساطة بين الحركة والمسؤولين الإسرائيليين لإطلاق سراح محتجزين احتجزهم نشطاء حماس في 7 تشرين الأول الماضي.
وتضمنت المحادثات أيضا مناقشة السماح بدخول إمدادات الوقود لأغراض إنسانية إلى غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن.
وقال مصدر لرويترز الأربعاء إن المحادثات تناولت إطلاق سراح ما بين 10 و15 رهينة مقابل هدنة إنسانية ليوم أو يومين في الحرب الطاحنة في غزة


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