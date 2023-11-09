أحزاب إرادة والميثاق الوطني والإئتلاف الوطني وتقدم والديمقراطي الإحتماعي تدعو الشعب الأردني و الأحزاب لوقفة السبت

وطنا اليوم:دعت أحزاب إرادة والميثاق الوطني والإئتلاف الوطني وتقدم والديمقراطي الإحتماعي الشعب الأردني و الأحزاب لوقفة يوم بعد غد السبت

لوقفة تضامنية لمساندة غزة العزة وأداء صلاة الغائب على ارواح الشهداء الطاهرة والتنديد بممارسات الكيان الغاصب وإنحياز المجتمع الدولي وذلك

في تمام الساعة السابعة مساء بمخيم الحسين في العاصمة عمان ( آخر المخيم – قرب دوار مخيم الحسين على مقربة من مسجد ابو حنيفه النعمان ومركز امن النزهه سابقا)