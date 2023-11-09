وزير الصناعة : مستعدون لاقتسام لقمة العيش مع الفلسطينيين

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن أيضا، مؤكدا الاستعداد لاقتسام لقمة العيش مع الأشقاء الفلسطينيين في الظروف التي نشهدها حاليا.

وتحدث عن ما يجري في غزة والحرب المستعرة من قبل قوات الاحتلال، مشيرا إلى أنه “كان هنالك منذ اليوم الأول توجيها واضحا من جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم كل المساعدات الممكنة للأشقاء في فلسطين. وتم اتخاذ سلسلة من القرارت”.

ونوه بأن الأردن كان سباقا بتقديم منحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” بقيمة 3.5 ملايين دينار أردني، وتلا ذلك إرسال مساعدات طبية إلى غزة والضفة الغربي، إضافة إلى إنزال طائرات سلاح الجو الملكي، وبإشراف جلالة الملك، للمساعدات على المستشفى الميداني الأردني غزة/76.

“وكان هنالك توجيهات ملكية بتقديم مساعدة عاجلة مقدارها 30 ألف طن من مادة القمح و15 ألف طن حبوب للضفة الغربية، وعلى الفور اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار”، وفق الشمالي الذي تحدث عن تواصل مع الأشقاء الفلسطينيين لضمان سلاسل توريد المساعدات الأردنية.

وسير الأردن، اليوم الخميس، أول قافلة قمح وحبوب إلى الأهل في الضفة الغربية، مكونة من 10 شاحنات محملة بمادة القمح، مبينا الشمالي أن القافلة وصلت إلى رام الله ليتم وضعها في المطاحن، للبدء بتوزيعها وفق آلية تعود للأشقاء في دولة فلسطين.

وبرر عدم إرسال الكمية كاملة اليوم، بأن مقدار ما أقر من مساعدات (30 ألف قمح و15 ألف طن حبوب) كمية كبيرة تحتاج إلى مئات الشاحنات لنقلها، وبالتالي سيتم ذلك على دفعات يومية بنحو 230-240 طن وحتى الانتهاء من الكمية كاملة