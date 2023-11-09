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عاجل- كلمة مهمة للناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة” بعد قليل..

منذ ساعة واحدة
عاجل- كلمة مهمة للناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة” بعد قليل..

عاجل- كلمة مهمة للناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة” بعد قليل..

 


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