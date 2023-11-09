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19:58
الاحتلال يعلن مقتل جندي والعثور على جثة أخرى في غزة
19:18
عاجل – رسالة من المستوطنة “كتسير” و الفتى “يجيل” المحتجزين في قطاع غزة إلى نتنياهو : أنت السبب في القتل والدمار والحرب
19:14
هنية ومشعل في القاهرة وجهود في الدوحة للتوصل لاتفاق بشأن هدنة مؤقتة في غزة
19:14
عاجل – أبو حمزة الناطق باسم “سرايا القدس” يعلن استعداد “الجهاد الإسلامي” للإفراج عن مسنة وفتى اسرائيليين
19:12
عاجل / الناطق العسكري باسم سرايا القدس: عدونا يحاول منذ أيام طويلة التقدم نحو غزة من محاور عدة لكنه يتجرع الهزيمة
19:11
أحزاب إرادة والميثاق الوطني والإئتلاف الوطني وتقدم والديمقراطي الإحتماعي تدعو الشعب الأردني و الأحزاب لوقفة السبت
19:08
برنامج إصلاح مالي ونقدي لـ4 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار
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وزير الصناعة : مستعدون لاقتسام لقمة العيش مع الفلسطينيين
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نقابة المهندسين تطلق الحزمة العريضة ” الألياف الضوئية ” فائقة السرعة في الاردن بالتعاون مع هواوي
18:58
توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية في غزة
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عاجل- كلمة مهمة للناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة” بعد قليل..
منذ ساعة واحدة
عاجل- كلمة مهمة للناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة” بعد قليل..
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24 ساعة
19:58
الاحتلال يعلن مقتل جندي والعثور على جثة أخرى في غزة
19:18
عاجل – رسالة من المستوطنة “كتسير” و الفتى “يجيل” المحتجزين في قطاع غزة إلى نتنياهو : أنت السبب في القتل والدمار والحرب
19:14
هنية ومشعل في القاهرة وجهود في الدوحة للتوصل لاتفاق بشأن هدنة مؤقتة في غزة
19:14
عاجل – أبو حمزة الناطق باسم “سرايا القدس” يعلن استعداد “الجهاد الإسلامي” للإفراج عن مسنة وفتى اسرائيليين
19:12
عاجل / الناطق العسكري باسم سرايا القدس: عدونا يحاول منذ أيام طويلة التقدم نحو غزة من محاور عدة لكنه يتجرع الهزيمة
19:11
أحزاب إرادة والميثاق الوطني والإئتلاف الوطني وتقدم والديمقراطي الإحتماعي تدعو الشعب الأردني و الأحزاب لوقفة السبت
19:08
برنامج إصلاح مالي ونقدي لـ4 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار
19:03
وزير الصناعة : مستعدون لاقتسام لقمة العيش مع الفلسطينيين
18:59
نقابة المهندسين تطلق الحزمة العريضة ” الألياف الضوئية ” فائقة السرعة في الاردن بالتعاون مع هواوي
18:58
توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية في غزة
18:55
البيت الأبيض: إسرائيل تبدأ هدنة لأربع ساعات اليوم في شمال غزة
17:18
غزة تنطق بالألم والصمود
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن