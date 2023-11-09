نقابة المهندسين تطلق الحزمة العريضة ” الألياف الضوئية ” فائقة السرعة في الاردن بالتعاون مع هواوي

وطنا اليوم – برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السيد أحمد الهناندة ، اطلقت نقابة المهندسين وبالتعاون مع هواوي الاردن خدمات الحزمة العريضة ” الألياف الضوئية ” فائقة السرعة في الاردن ، وخلال ورشة العمل التي اقيمت بهذه المناسبة تحت عنوان ” الدور، التحديات والمعايير” والتي نظمتها شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين الاردنيين، بحضور أعضاء مجلس نقابة المهندسين ، وأمين عام النقابة والمدير الاقليمي لشركة هواوي الاردن وعدد كبير من المهندسين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص.

وأكد مندوب الوزير راعي الحفل المهندس توفيق المومني أن الاردن في تنافسية عالية لتطويرشبكة الألياف الضوئية ، لافتا الى ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص على ربط كافة مواقع المملكة في كافة المحافظات بشبكة الألياف الضوئية ، موضحا انه تم استكمال المشروع في كافة مناطق الجنوب والشمال وهو في مراحله الاخيرة في منطقة الوسط ، مثمنا دور نقابة المهندسين الاردنيين في دعم هذا القطاع الذي يعتمد على عدة ركائز تجعله قادرا على التطور بالسرعة المطلوبة.

من جهته اشار نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد الى ان للتكنولوجيا الرقمية دور مميز ومركزي واساسي في التنمية المستدامة فهي تشكل عوامل رئيسية للادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي حيث ان هذه التكنولوجيا قلبت موازين القوى في العالم، واصبحت تشكل المستقبل واصبحت اساسية لكل الوظائف وتؤثر على الافراد والمجتمعات والاعمال في الاجيال الحالية والقادمة .

ولفت مسعد الى ضرورة مواكبة التطورات واللحاق في الركب وهذا لايمكن ان يتحقق بدون تطوير البنية التحتية اهمها شبكات الالياف الضوئية والتي تعتبر عماد الوصول للتكنولوجيا الرقمية ، مؤكدا على ضرورة تطوير القوانين والانظمة واليات العمل لمواكبة التطورات .

وبين ان احد التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة هي البطالة التي يعاني منها الاردن بمعدلات مرتفعة ومتزايدة بشكل كبير بين الخريجين الشباب من جميع التخصصات وخاصة الهندسية منها، لهذا اقامت نقابة المهندسين اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي للمساهمة في بناء قدرات المهندسين وجسرالهوة بين العرض والطلب في مجال التكنولوجيا والمهارات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية.

واشار مسعد الى رؤية التحديث الاقتصادي للاردن للعشرة سنوات القادمة والتي تمحورت ركيزة النمو الاقتصادي فيها حول توفير مليون فرصة عمل بحلول 2033 وزيادة دخل الفرد بنسبة 3% سنويا ورفع ترتيب الاردن في مؤشر التنافسية العالمي من 50% ليصبح ضمن اعلى 30% مقارنة مع دول العالم ، كما تمحورت ركيزة جودة الحياة في الاردن حول مضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة ورفع تصنيف المدن الاردنية وتصنيف الازدهار الى مستويات متقدمة واشار ان جميع هذه الاهداف لا يمكن تحقيقها بدون مواكبة التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية الرقمية المتطورة.

وكان رئيس شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين الدكتور على الخوالدة قد رحب خلال كلمته بالتعاون بين نقابة المهندسين وهواوي الاردن في هذا المجال معبرا عن فخره بانجاز شعبة الهندسة الكهربائية لهذا الحدث ، لافتا الى ان نقابة المهندسين الاردنيين تلتزم بدعم التقنيات الحديثة وتعزيز دور المهندسين في تطوير وتنفيذ هذه التقنيات ، مؤكدا ان تقنية الالياف الضوئية لها القدرة على تحقيق تحول في عالم الاتصالات وتوفير فرص جديدة للابتكار والتنمية الاقتصادية ، كما تعمل النقابة على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لضمان توفير البنية التحتية اللازمة والتشريعات الملائمة لتطبيق هذه التقنية .

وأوضح الخوالدة أن الالياف الضوئية تلعب دورا استرتيجيا في رسم مستقبل العالم ، مشددا على ضرورة ان يتم العمل على الاستثمار في البنية التحتية في هذا القطاع وضمان حصول المناطق الريفية والمحرومة على هذه الخدمات ، والعمل على تعزير الابتكار والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتطوير هذا القطاع . و دعم محو الامية الرقمية ما يوفر فرص عمل ويهيء البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي ، والعمل على الاصلاح التنظيمي للقطاع ، وخلق بيئة مواتية لتطوير البنية التحتية الرقمية ، ما يسمح بجلب الاستثمارات ويعزز نموهذا القطاع ، اضافة الى ضرورة الاهتمام بالامن السيبراني وخصوصية البيانات ، والتي تعتبر من الاهمية لبناء الثقة بالخدمات الرقمية ، وضمان الاستدامة في التحول الرقمي بيئيا ، وتشجيع الاعتماد على الممارسات الخضراء في هذا القطاع ، وشدد الخوالدة على ضرورة ان يعمل الجميع على الاخذ بهذه المقترحات وجعلها خطط قابلة للتنفيذ على المدى البعيد ما من شأنه ان يسهم في تقدم الامة . آملا ان تشكل مخرجات هذه الورشة مستقبلا للمشهد الرقمي في الاردن .

من جهته أكد المهندس زيد القاضي ممثل عن هيئة قطاع الاتصالات على ضرورة الخروج بتوصيات فاعلة من هذه الورشة بما يخدم القطاع ، لافتا الى ان تصنيف الاردن في معدل السرعات عربيا في المرتبة الرابعة وياتي عالميا في المرتبة ال37، مشددا على اهمية الشراكة بين كافة القطاعات للعمل على تطوير شبكة الالياف الضوئية في الاردن .

واشتملت الورشة على عدة جلسات قدمها عدد من الخبراء حول الية عمل قواعد البناء على تسريع البنية التحتية للتحول الرقمي. والتحديات التي تواجه تطوير الالياف الضوئية اضافة الى السياسات الحكومية في تحسين تصنيف النطاق العريض الثابت في الأردن تحقيقا لرؤية الأردن 2033 من خلال بنية تحتية رقمية بسرعة 10 جيجابت في الثانية

كما تم على هامش الورشة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والابتكار لتقديم خدمات الألياف الضوئية فائقة السرعة في الاردن بين نقابة المهندسين الاردنيين وهواوي الاردن وتهدف مذكرة التفاهم الى توفير سرعة تصل الى 10 جيجابت في الثانية في المدن الأردنية الكبرى، دعماً لرؤية التحديث الاقتصادي الأردني 2033. كما تهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين نقابة المهندسين الاردنيين وهواوي الاردن بما يخدم المصالح المشتركة، وإنشاء قنوات اتصال ومجموعات عمل لدعم التطور التكنولوجي لـ الالياف الضوئية ، وخاصة الرموز الداخلية لـ الالياف الضوئية.

وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الالياف الضوئية ، بما في ذلك الممارسات الفنية العالمية والتكنولوجيا الداخلية وخريطة طريق التقييم لتقنية شبكة الالياف البصرية.

كما اتفق الطرفان على عقد ندوات وورشات عمل لمشاركة آخر التحديثات في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقل المعرفة وبناء القدرات والوعي.