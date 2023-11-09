أمير قطر يلتقي السيسي في القاهرة غداً للتباحث بشأن غزة

يلتقي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غداً الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث وتنسيق المواقف لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة. وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ”العربي الجديد”، إن زيارة أمير قطر إلى القاهرة غداً “تأتي في إطار تبادل الرؤى وتكثيف المشاورات بين القاهرة والدوحة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبيل القمة العربية المرتقبة في المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من الشهر الجاري”. وأضاف أن “هناك العديد من القضايا العاجلة التي سيتم بحثها في اللقاء، من بينها قضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، والوساطة التي تبذلها الدوحة في ملف الأسرى”.

وكانت مصادر مصرية قد قالت، أمس الأربعاء، إن القاهرة “تكثف اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع”.

وذكرت المصادر ذاتها أن الاتصالات المصرية “تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين”، لافتة إلى أن “هناك مؤشرات إيجابية إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف”.