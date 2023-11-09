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دوي انفجار قوي في إيلات على البحر الأحمر

منذ ساعة واحدة
دوي انفجار قوي في إيلات على البحر الأحمر

وطنا اليوم:كشفت مصادر عبرية ، عصر الخميس ، عن سماع دوي انفجار ضخم في “إيلات”
إعلام العدو قال ان حالة من الذعر اصابت السكان بعد سماع صوت انفجار قوي كان ناتجاً عن طائرة مسيرة
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يتواجد حاليا في مدينة إيلات عناصر من الشرطة، إثر تخوفهم من وقوع حادث أمني.
وتنتشر شرطة الاحتلال وتقوم بإغلاق الطرق وتوجيه حركة المركبات إلى الطرق البديلة، ويُطلب من المستوطنين الامتناع عن الحضور والامتثال لتعليمات الشرطة


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