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إنقاذ حياة مواطن تعرض لإصابة بالغة في عين الباشا

منذ ساعة واحدة
إنقاذ حياة مواطن تعرض لإصابة بالغة في عين الباشا

وطنا اليوم:ساهم حسن استجابة مرتبات الدفاع مدني وحرفيتهم في التعامل مع إصابة بالغة في عين الباشا بإنقاذ حياة المواطن المصاب بتفتت في العظم ونزيف دموي حاد، إثر حادثة تعرض لها.
وكان ذوي الشاب المصاب لجؤوا إلى مركز دفاع مدني عين الباشا الأقرب إليهم في ظل تراجع الحالة الصحية للشاب العشريني المصاب، فأظهر العاملون في المركز جاهزية عالية وكفاءة بتقديم الإسعافات السليمة قبل نقله إلى المستشفى.
وقال الملازم المسعف حمزة سمير الذي أشرف على استقبال المصاب والتعامل معه برفقة كادر من الدفاع المدني، أنه وعند وصول الحالة المرضية يوم أمس الأربعاء لمركز الدفاع المدني تم تشخيص الإصابة بشكل فوري وبحسب البروتوكول الطبي الموحد للإسعاف تم العمل على وقف النزيف من خلال كوادر المركز باستخدام (رباط تورنيكا) بالتزامن مع تعقيم الجرح وقراءة العمليات الحيوية وتخطيط القلب للمصاب.
وأضاف أن المصاب عاني كذلك من انخفاض الضغط مما تتطلب التواصل مع طبيب الطوارئ من خلال تقنية خدمة نقل البيانات الطبية رقمياً (Telemedicine) والذي بدوره أوعز لطواقم الإسعاف بتركيب كانيولات وإعطائه مقادير معينه من المحاليل الوريدية والتي أدت إلى تحسن ملحوظ في ضغط المصاب، وذلك في حديثه لإذاعة الأمن العام .
وبين أن هذه الإجراءات تم اتخاذها خلال مسير مركبة الإسعاف باتجاه مستشفى السلط الحكومي، وذلك لضمان سرعة الوصول للمستشفى، والذي وصله وبحمدالله بحاله صحية مستقرة بعد نجاح الاجراءات الاسعافية المتبعة، وهو ساهم في الحفاظ على الشخص المصاب


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