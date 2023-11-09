تمرين وهمي للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة في الأردن

وطنا اليوم:نفذت وزارة الإدارة المحلية ،الخميس، تمريناً وهمياً للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة بين غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة بعمان وغرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الـ (126) غرفة طوارئ والتي تغطي معظم مناطق المملكة.

وتم تشكيل (17) فريق طوارئ في وزارة الإدارة المحلية لتتابع الحالات الجوية في غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

وبين أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية، الدكتور نضال أبو عرابي العدوان أن التمرين يهدف إلى تحديد حالات الطوارئ الجوية في الأردن بشكل أكثر دقة من السابق، وتوجيه الفِرق والآليات بشكل أكثر فاعلية ونجاح، نحو المناطق التي تواجه الحالات الجوية الطارئة والأزمات.

وكما يهدف التمرين إلى توحيد الجهود بين غرف طوارئ قطاع الإدارة المحلية للتعامل بشكل تكاملي مع حالات طوارئ الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

وأكد العدوان أن النظام يعمل على توفير الوقت والجهد والمال على الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

كما هدف لتمرين ضمان التنسيق الكامل أيضاً مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ في وزارتي الداخلية والأشغال العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والأمن العام والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى، بحسب العدوان.

وأعرب الدكتور أبو عرابي العدوان عن تفاؤله بأن يسهم التمرين الوهمي في وضع خطط عمل واقعية للتعاون المستمر بين غرف الطوارئ في الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، إضافة إلى المتابعة الدائمة للمناطق الساخنة والأودية والمناطق المنخفضة والعبارات والطرق.

وأوضح مبرمج النظام المهندس ضياء المجالي من مديرية تكنولوجيا المعلومات بوزارة الإدارة المحلية بأن النظام مهيأ أيضاً لاستقبال الفيديوهات والصور والملفات الأخرى، لافتاً إلى أنه في حال تعطل خدمات شبكة الانترنت بشكل كامل أو جزئي في غرف الطوارئ، فإن المعلومات الرئيسية لضباط ارتباط غرف الطوارئ متوفرة من خلال الوسائل الإلكترونية الأخرى، بهدف التواصل الهاتفي بين غرف الطوارئ عبر شبكة الخلويات المحمولة والإنترنت الخاص بها ورسائل (SMS) أو شبكة الهواتف الأرضية