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إنهاء الموافقات الخاصة بأطفال غزة المصابين بالسرطان للعلاج في الأردن

منذ 8 ثواني
إنهاء الموافقات الخاصة بأطفال غزة المصابين بالسرطان للعلاج في الأردن

وطنا اليوم:قال مدير مركز الحسين للسرطان عاصم منصور إن الجانب الأردني أنهى جميع الموافقات الخاصة بأطفال غزة المصابين بالسرطان الذين سيتوافدون للأردن للعلاج.
وتوقع منصور خلال وقفة تضامنية للعاملين في مركز الحسين للسرطان، نقل الأطفال المصابين بالسرطان إلى الأردن، بعد وصول جزء منهم إلى مصر، حيث سيتم نقلهم إلى عمّان على الفور بعد التأكد من إمكانية ذلك نظرا لظروفهم الصحية.
وأشار إلى أن المجموعة الأولى التي تم تقييمها بلغ عددها 41 طفلا حيث وصل منهم 7 أطفال إلى الجانب المصري.
وأكد منصور، الاستعداد الكامل لتقديم أي نوع من المساعدة لأهلنا في غزة.
وأشار إلى أن الوقفة التضامنية جاءت لتقول للضمير العالمي الذي دخل بحالة سبات منذ شهر ونيف “آن لكم أن ترمموا صورتكم أولا أمام أنفسكم وأمام العالم، وأن هذه المذبحة يجب أن تتوقف ويجب أن نحمي المرضى”، ولنقول لأهالي غزة “لستم وحدكم نحن معكم كأردن ونحن معكم كمركز الحسين للسرطان سنداوي جراحكم وسنكون معكم خلال العدوان كما كنا قبله وسنستمر بعد الانتصار”


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