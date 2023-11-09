إطلاق التطبيق التجريبي لخدمات المياه الذكي في العقبة

وطنا اليوم:أطلقت شركة مياه العقبة المرحلة التجريبية الأولى لتطبيق الكتروني لأجهزة الهاتف الذكية (نظامي Android و IOS وعلى مختلف أنواع الأجهزة الذكية) لكافة خدمات المياه والمشتركين في شركة مياه العقبة، ضمن جهود قطاع المياه في تطوير وتبسيط الخدمات والتخفيف على المواطنين بما يتوافق مع التوجهات الحكومية الرامية الى التحول الرقمي في كافة المؤسسات ليتم لاحقا ربطه مع تطبيق سند الحكومي.

ويهدف التطبيق الجديد الى رفع مستوى الأداء وتحسين عمليات التشغيل والصيانة ورفع سوية خدمات المشتركين وفق احدث التقنيات المائية العالمية وتحقيق سرعة الاستجابة وبالتالي تحسن مستوى الخدمة وتقليل الوقت والجهد، حيث سيمكن التطبيق الجديد المواطنين من تلقي الخدمة عن بعد من خلال الأجهزة الذكية سيعمل باللغتين العربية والانجليزية وتقديم خدمات الجمهور ومراكز الخدمات واحتساب الفواتير والاستعلام عن قراءة العداد وتقديم طلبات الاشتراك الجديدة لخدمات المياه والصرف الصحي إضافة الى الأعطال والشكاوي.

وقد تم تطوير هذا التطبيق بمنحة مقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID ضمن جهودها في دعم قطاع المياه الرامية الى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023- 2040) تماشيا مع متطلبات التحديث الاقتصادي في التحول الرقمي ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع المائي وعلى وجه الخصوص خفض نسبة الفاقد المائي بما لا يقل عن 2% سنوياً للوصول الى نسبة 25% بحلول عام 2040، مبينا ان التطبيق الجديد يعمل وفق اعلى درجات الأمان الالكتروني المتقدم وضمان السرية والخصوصية وتعزيز الشراكة مع المشتركين ويتيح التواصل على مدار الساعة وطلب الخدمة من مختلف المواقع توفيرا للوقت والجهد .

ويعد التطبيق جزء من نظام شامل يحتوي على برمجيات إدارة ومراقبة العدادات العادية والذكية وعدادات مناطق التوزيع، ومراقبة الشبكات والفاقد منها، بالإضافة الى أتمتة عمليات خدمات الزبائن من طلبات وشكاوى، حيث سيتمكن كل مشترك لدى شركة مياه العقبة من خلال هذا التطبيق يستطيع المشترك إنشاء حساب جديد ومن ثم اتباع إجراءات الطلب كافة بخطوات بسيطة وسهلة. وللمشتركين اللذين تم استبدال عداداتهم بالعداد الذكي، سيتمكن مستخدميه من معرفة قيمة استهلاكهم اليومي للمياه وكل لحظة بلحظتها والحصول على الإنذارات والإشعارات الصادرة عن العدادات الذكية والموجودة في منازلهم من أي مكان تواجدوا فيه. والتي تنبه في حالات ارتفاع الاستهلاك أو وجود تسريبات في الشبكات الداخلية، مما سيعمل بدوره على تشجيعهم في اعتماد سلوكيات وممارسات أكثر كفاءة في توفير المياه. وسيكتمل ربط باقي عدادات مشتركين مدينة العقبة في منتصف العام المقبل.

وسيسهم التطبيق في الحد من هدر المياه في شبكات التزويد والشبكات الداخلية للعقارات، كما وسيخدم المشتركين في التحكم بكميات استهلاك المياه من خلال العدادات الرقمية الذكية والمربوطة بأجهزة التحكم AMI (Advanced Metering Infrastructure).

وثمنت شركة مياه العقبة الدعم المتواصل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار العقود الستة الماضية معربة عن شكرها وتقديرها للدعم المستمر لقطاع المياه في تخفيض فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير إدارة المصادر المائية وفي تقديم كافة اشكال الدعم الفني والتقني