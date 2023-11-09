بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بينهم محمد بركة و حنين زعبي.. اعتقالات جماعية للقيادات العربية في الداخل المحتل

منذ 16 ثانية
بينهم محمد بركة و حنين زعبي.. اعتقالات جماعية للقيادات العربية في الداخل المحتل

وطنا اليوم:اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، رئيس لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني محمد بركة والنائب السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي في مدينة الناصرة.
وذكرت مصادر محلية أن بركة كان في طريقه للوقفة التي كان من المقرر إقامتها ظهر الخميس في ساحة العين في الناصرة ضد العدوان على غزة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية فقط.
كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من القيادات السياسية، عرف منهم: نائب الأمين العام للتجمع يوسف طاطور، والسكرتير السابق للجبهة منصور دهامشة، قبيل الوقفة.
وقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير في منشور له على فيسبوك: “أحسنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال النواب الثلاثة السابقين حنين زعبي وسامي أبو شحادة ومحمد براشه بتهمة التحريض والإضرار بالسلام العام، في مظاهرة أرادوا تنظيمها ضد الجيش الإسرائيلي الذي حارب النازيين”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:48

7 شهداء بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة شبان في جنين

12:49

الشواربة: مبارك لعَمّان درة التاج الهاشمي

12:37

غارات الاحتلال تتواصل والمقاومة تكبده خسائر فادحة من نقطة الصفر

12:14

الأسواق الحرة الأردنية تبحث افاق التعاون مع القطاع الصناعي المصري

12:12

ضبط شخص أضرم النار بمركبة في مستشفى البشير

12:06

شاهد : جد فلسطيني يخاطب أحفاده الشهداء بحرقة ..أمتك خذلت شعب غزة يا رسول الله

11:57

حزب الله يسحب 1500 مقاتل من سوريا وسط تصعيد على الحدود مع الاحتلال

11:49

لا يوجد مكان آمن .. استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة

11:18

عمان الأهلية تشارك بمؤتمر “التغيّر المناخي والاستدامة” بجامعة مؤتة

11:15

الإنزال الجوي الأردني في غزة…وما خُفي أعظم

11:13

بحث سبل التعاون بين عمان الأهلية والملحقية الثقافية الماليزية

11:10

تحذير مهم من الجرائم الإلكترونية حول رمز التحقق

وفيات
وفيات الخميس 9-11-2023وفيات الأربعاء 8-11-2023وفيات الثلاثاء 7-11-2023وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023