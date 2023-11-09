بينهم محمد بركة و حنين زعبي.. اعتقالات جماعية للقيادات العربية في الداخل المحتل

وطنا اليوم:اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، رئيس لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني محمد بركة والنائب السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي في مدينة الناصرة.

وذكرت مصادر محلية أن بركة كان في طريقه للوقفة التي كان من المقرر إقامتها ظهر الخميس في ساحة العين في الناصرة ضد العدوان على غزة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية فقط.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من القيادات السياسية، عرف منهم: نائب الأمين العام للتجمع يوسف طاطور، والسكرتير السابق للجبهة منصور دهامشة، قبيل الوقفة.

وقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير في منشور له على فيسبوك: “أحسنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال النواب الثلاثة السابقين حنين زعبي وسامي أبو شحادة ومحمد براشه بتهمة التحريض والإضرار بالسلام العام، في مظاهرة أرادوا تنظيمها ضد الجيش الإسرائيلي الذي حارب النازيين”