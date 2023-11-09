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7 شهداء بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة شبان في جنين

منذ 7 ثواني
7 شهداء بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة شبان في جنين

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، إلى 7 شهداء بحسب وزارة الصحة الفلسطينية الخميس في حصيلة جديدة.
وتحدثت وزارة الصحة في بيان مقتضب، عن “13 إصابة بجروح مختلفة”.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة منذ فجر الخميس.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، المخيم من محاور عدة، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه، بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية.
وأضافت الوكالة أن “مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد شاب وإصابة 4 مواطنين على الأقل بينهم مسعف بالرصاص الحي”.
وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن “قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وإنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين”.
ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة ومخيم جنين من المحاور كافة، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات إسرائيلية في سماء المدينة ومخيمها، على ما ذكرت “وفا”.


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