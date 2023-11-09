غارات الاحتلال تتواصل والمقاومة تكبده خسائر فادحة من نقطة الصفر

وطنا اليوم:في اليوم الـ34 من الحرب على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، في حين كبدته فصائل المقاومة خسائر فادحة، حيث دمرت كتائب القسام عددا كبيرا من دباباته وآلياته، وقتلت المزيد من جنوده.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن مجاهدي القسام أوقعوا قوة راجلة صهيونية في كمين محكم في جحر الديك واستهدفوهم بقذيفة أفراد وأجهزوا عليهم من مسافة صفر

الى ذلك وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي دعوة جديدة لسكان شمال قطاع غزة، بالتوجه إلى جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس”، أعاد نشره الحساب الرسمي لجيش الاحتلال: “أخبركم أن اليوم مثل الأيام الماضية يسمح جيش الدفاع من جديد التنقل عن طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الرابعة مساء.