الأسواق الحرة الأردنية تبحث افاق التعاون مع القطاع الصناعي المصري

وطنا اليوم:بحث وفد من شركة الأسواق الحرة الأردنية مجالات التعاون مع عدد من الشركات الصناعية المصرية في قطاعات الصناعات الجلدية والنسيجية وهي من الصناعات المتطورة في مصر على مستوى العالم.

والتقى الوفد برئاسة المهندس هيثم المجالي الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة عددا من رؤساء كبريات المصانع المصرية في مجال الصناعات الجلدية ذات الخطوط الجديدة والتصميمات العالمية إضافة إلى العديد من صناعات النسيج القطنية التي تشكل علامة فارقة في منتجاتها في أسواق المنطقة والعالم.

كما بحث الوفد مع المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للمنتجات الجلدية وعضو اتحاد المصدرين مدى الاستفادة من الامكانات المصرية المعروفة في هذا المجال .

وتوصل الجانبان إلى عدة اتفاقات تتيح للأسواق الحرة الأردنية الحصول على هذه المنتجات الجلدية والنسيجية بمعايير عالمية وباسعار فضلى اضافة لإقامة معرض المنتجات المصرية الدائم في مركز النافورة التجاري في مدينة العقبة بحيث تتاح الفرصة لعرض كافة المنتجات المصرية المتطورة لزوار المدينة .

واكد المهندس هيثم المجالي ان التنوع في المنتجات المعروضة لدى الأسواق الحرة الأردنية بكافة منافذها اضافة لمركز النافورة بالعقبة يشكل قيمة مضافة مع التركيز على عرض المنتج الأردني المتميز من كافة القطاعات الصناعية التي ترقى لاهتمام الزوار والسياح والمواطنين.