لا يوجد مكان آمن .. استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة

وطنا اليوم:قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، إنه كل 10 دقائق يستشهد طفل في قطاع غزة المحاصر.

من جهته، أكد المفوض العام لوكالة الأونروا أن 700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأكد المفوض: يجب أن ينتهي الحصار على غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق للقطاع دون قيود

كما قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إنه “لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة”، داعياً إلى “ضرورة السماح لتدفق الدعم الإنساني عبر معبر رفح”، وفق تصريحات له خلال لقاء مع “الجزيرة”.

بدوره، قال المفوض العام لوكالة الأونروا إن وقف إطلاق النار الفوري في غزة يمكن أن يحول دون وقوع كارثة، لافتاً إلى أن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.

وأوضح المسؤول الأممي أن 700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة، مضيفاً: “على وزير الخارجية الأمريكي أن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

أضاف: “يجب أن ينتهي الحصار على غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق للقطاع دون قيود”.