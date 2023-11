عمان الأهلية تشارك بمؤتمر “التغيّر المناخي والاستدامة” بجامعة مؤتة

وطنا اليوم:شاركت الدكتورة صبحية سعيفان عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية بمؤتمر التغير المناخي والاستدامة الذي عقد بجامعة مؤتة بتاريخ 7-11-2023، وتقدّمت بورقة بحثية بالتعاون مع الأستاذ الدكتور رضا شبلي من الجامعة الأردنية بعنوان :

“Food security in Jordan and the transition to green economy”

وتناولت الورقة عناصر الأمن الغذائي الأساسية والتي تشمل توفر وسلامة الغذاء وإمكانية الوصول للأغذية ضمن تحديات التغير المناخي وأهمية التحول لزيادة الإنتاج ضمن وحدة المساحة المحدودة باستخدام تقنيات زراعية مبتكرة .

وشارك في المؤتمرعلماء وباحثون من الجامعات والمؤسسات البحثية في الأردن ومن دول عربية وأوروبية