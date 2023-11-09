تحذير مهم من الجرائم الإلكترونية حول رمز التحقق

وطنا اليوم:جددت إدارة البحث الجنائي/ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، اليوم الخميس، تحذيرها من مشاركة رمز التحقق مع أي شخص أو جهة كانت، أو من الضغط على أي روابط إلكترونية وهمية وإن وردت من جهة معروفة.

وتابعت: كما تذكر بأن الإنضمام لأي مجموعة على الواتس اب لا تتطلب إدخال أي رمز.

وأوضحت أنه لا زالت الوحدة وبعد كل تلك التحذيرات والنشرات التوعوية تتلقى شكاوى من اشخاص تعرضوا لسرقة حسابات الواتس اب الخاصة بهم