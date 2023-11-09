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بتوجيهات ملكية..إرسال 30 ألف طن قمح كمساعدات جديدة إلى الضفة

منذ ساعة واحدة
بتوجيهات ملكية..إرسال 30 ألف طن قمح كمساعدات جديدة إلى الضفة

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن الأردن أرسل وبتوجيهات ملكية، الخميس، شحنة مساعدات جديدة تضم 30 ألف طن من القمح وألف طن من الحبوب إلى الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، أن المساعدات سترسل على دفعات والخميس ستسير 10 شاحنات كل شاحنة 23 ألف طن.
وأرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الخميس بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “أونروا” طائرة طبية جديدة تحمل نحو 45 طناً من المواد لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن هذه الطائرة الرابعة التي يرسلها الأردن، إذ جُهزّت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية.
وستصل حمولة الطائرة إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح المصري، ليصار إلى توزيعها على المستشفيات في قطاع غزة، لتعزيزها بالاحتياجات الضرورية من أدوية ومستهلكات طبية.


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