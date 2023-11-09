بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

أحزاب إرادة والميثاق الوطني والإئتلاف الوطني وتقدم والديمقراطي الإحتماعي تدعو الشعب الأردني و الأحزاب لوقفة السبت

منذ ساعة واحدة
أحزاب إرادة والميثاق الوطني والإئتلاف الوطني وتقدم والديمقراطي الإحتماعي تدعو الشعب الأردني و الأحزاب لوقفة السبت

وطنا اليوم:دعت أحزاب إرادة والميثاق الوطني والإئتلاف الوطني وتقدم والديمقراطي الإحتماعي الشعب الأردني و الأحزاب لوقفة يوم بعد غد السبت
لوقفة تضامنية لمساندة غزة العزة وأداء صلاة الغائب على ارواح الشهداء الطاهرة والتنديد بممارسات الكيان الغاصب وإنحياز المجتمع الدولي وذلك
في تمام الساعة السابعة مساء بمخيم الحسين في العاصمة عمان ( آخر المخيم – قرب دوار مخيم الحسين على مقربة من مسجد ابو حنيفه النعمان ومركز امن النزهه سابقا)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:10

تحذير مهم من الجرائم الإلكترونية حول رمز التحقق

10:50

صناعة عمان تنظم ورشة توعوية حول ابراز تعديلات قانون الشركات

10:45

الدويري عن الواقع العربي: 70 عاماً من بيع الوهم للشعوب أن اسرائيل لا تُقهر

10:29

وفيات الخميس 9-11-2023

10:23

بتوجيهات ملكية..إرسال 30 ألف طن قمح كمساعدات جديدة إلى الضفة

10:15

جيش الاحتلال يحذف خبر توقف العمليات البرية في غزة

10:09

الاحتلال يصعّد في الضفة.. اقتحامات اشتباكات عنيفة بجنين ونابلس ورام الله

10:02

الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

09:59

التحوط الاقتصادي: ضرورة ملحة

09:52

سباق مع الموت .. 5500 ولادة مرتقبة في غزة هذا الشهر

09:39

الخارجية: إصابة بليغة لأردني في غزة

09:27

الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض المعدية بغزة

وفيات
وفيات الخميس 9-11-2023وفيات الأربعاء 8-11-2023وفيات الثلاثاء 7-11-2023وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023