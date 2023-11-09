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الخارجية: إصابة بليغة لأردني في غزة

منذ ساعة واحدة
الخارجية: إصابة بليغة لأردني في غزة

وطنا اليوم:تعرض مواطن أردني في غزة لإصابة بليغة، جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، قال في تصريح اليوم الخميس، إن المواطن الذي أصيب يتلقى العلاج الآن في المستشفى الاندونيسي.
ولفت إلى أن العمل جار لنقله إلى للمملكة لاستكمال علاجه.
وفي السياق، قال القضاة، إن هناك تنسيق وجسر جوي لإخلاء كل الأردنيين من غزة الراغبين بمغادرتها.
وأشار القضاء إلى أنه تم حتى الآن إخلاء 260 أردنياً، من أصل 569 مواطناً، مضيفا أنه بقي في غزة الآن قرابة 300 أردني، والخارجية على تواصل دائم معهم.
وبين أن الأردن وضع فريقا من الوزارة أمام بوابة رفح من الجانب المصري يستقبل الأردنيين الذين يتم إخلاؤهم ويقدم لهم المساعدات اللازمة.
وشدد القضاء في حديثه على أهمية المستشفى الميداني الأردني في غزة، مشددا على أنه يعمل الآن بكل طاقته ويقدم الخدمات الطبية المختلفة لجميع الأشقاء في غزة


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