الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة “للجنود القتلى” في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده الليلة الماضية خلال العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، مما رفع عدد قتلى الجيش منذ بدء العملية البرية في القطاع إلى 35 جنديًا. ونشر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، صورة الجندي (29 عاما)، مشيرا إلى أنه قتل خلال العمليات العسكرية وسط قطاع غزة، وتم إبلاغ أسرته بوفاته. ووصل إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة وعدد من الدول) في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 352 جنديا، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي. كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إلى إصابات خطيرة لضابط و4 جنود آخرين خلال المعارك في قطاع غزة، الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن حركة حماس “فقدت السيطرة شمالي قطاع غزة”، في وقت أعلن فيه عن نزوح نحو 50 ألف مدني من شمالي القطاع إلى جنوبه. وتأتي هذه التطورات مع ازدياد حدة المعارك البرية، خلال الأيام الماضية، بعد دخول الحرب شهرها الثاني، في أعقاب هجوم حماس داخل إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، واختطاف أكثر من 240 شخصا. وردت إسرائيل بضربات على قطاع غزة تسببت في مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الصحية في القطاع. كما تسببت الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني، في أزمة إنسانية حادة، تتمثل في غياب حاجيات العيش الأساسية، في انتظار إقرار هدنات أو وقف لإطلاق نار لم يتحقق حتى الآن.