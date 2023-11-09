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الأردن يجهز طائرة وقافلة مساعدات إغاثية إلى غزة والضفة

منذ 13 ثانية
الأردن يجهز طائرة وقافلة مساعدات إغاثية إلى غزة والضفة

 

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الأردن يجهز طائرة مساعدات رابعة للانطلاق إلى القاهرة حتى تصل عبر معبر رفح إلى غزة المحاصر.

وأضاف المبيضين الخميس، إن قافلة مساعدات أردنية تنطلق الساعة العاشرة والنصف صباحا عبر جسر الملك الحسين نحو الضفة الغربية المحتلة.

وأشار المبيضين إلى أن المساعدات الطبية التي قدمها الأردن وصلت لأغلب المستشفيات العاملة في غزة من خلال الصليب الأحمر والهيئة الخيرية الهاشمية.

وأكد وزير الاتصال الحكومي أن “المساعدات الأردنية إلى غزة لن تتوقف”.

وبعد منتصف ليلة الأحد الماضي، نفذت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، بتوجيهات ملكية سامية، إنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظرا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتأتي هذه الخطوات استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، فيما أكدت القوات المسلحة أن المستشفى الميداني مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.


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