تفاصيل الضربة الجوية شرق سورية

كشف مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، التحضيرات التي قامت بها واشنطن لاستهداف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، وذلك ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الانفجارات التي حدثت في المنشأة التي ضربتها طائرتان مقاتلتان أمريكيتان من طراز F-15 يوم الأربعاء تشير إلى أنها كانت تحتوي على أسلحة تعتقد الولايات المتحدة أنها استخدمت “في العديد من الضربات التي وقعت ضد قواتنا في سوريا.

وأضاف المسؤول: “لقد استخدمنا ذخائر دقيقة”، وتابع أن “الجيش الأمريكي كان يراقب الموقع لفترة من الوقت قبل الضربة للتأكد من أن ذلك سيتم بأقل عدد ممكن من الضحايا ويمنع الحرس الثوري من استخدامها”.

وذكر: “أود أن أقول لك إننا على يقين تام من أن هذا لم يتسبب في خسائر مدنية، وأن الأفراد إذا كانوا هناك كانوا مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني من حيث الجماعات التابعة لهم”.

وقال مسؤول دفاعي كبير، للصحفيين، إن الولايات المتحدة اتخذت “إجراءات إضافية للتواصل مباشرة مع إيران” وسط الصراع بين إسرائيل وحركة “حماس”، وأن واشنطن “لا تسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة”.