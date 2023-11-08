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عاجل.. قصف صاروخي إسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق

منذ ساعة واحدة
عاجل.. قصف صاروخي إسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق

عاجل.. قصف صاروخي إسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق

 


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