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أخر المستجدات
23:52
نيويورك تايمز: اتفاق وشيك للإفراج عن 50 محتجزًا في غزة
23:47
عاجل.. قصف صاروخي إسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق
22:14
الخارجية الأمريكية: أولويتنا هدنة إنسانية في غزة لإطلاق الرهائن من مواطنيها
22:08
الصفدي : نرفض أي حديث أو سيناريوهات يتحدث بها البعض عن مرحلة ما بعد غزة
21:17
عاجل – كتائب القسام تعلن عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا بالأمس من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية
21:14
عاجل – نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري*: كلما زاد تقدم جيش الاحتلال وتعمق في غزة، كلما زادت خسائره وقتلاه.
20:57
القضية الفلسطينية يجري تصفيتها بذبح أهلها في أرضهم بدلاً من تهجيرهم
20:48
%90 من المياه الصالحة للشرب بغزة أصبحت مفقودة
20:37
عاجل | حماس: نتحدث مع الاحتلال بشأن ملف الأسرى عبر الوسطاء ولا يمكن إطلاقهم إلا بتوفر الظروف الأمنية الملائمة ونحن من يحدد متى وكيف
20:25
إسرائيل تطلب شراء 200 مسيرة انتحارية من الولايات المتحدة
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عربي دولي
عاجل.. قصف صاروخي إسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق
منذ ساعة واحدة
عاجل.. قصف صاروخي إسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق
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24 ساعة
23:52
نيويورك تايمز: اتفاق وشيك للإفراج عن 50 محتجزًا في غزة
22:14
الخارجية الأمريكية: أولويتنا هدنة إنسانية في غزة لإطلاق الرهائن من مواطنيها
22:08
الصفدي : نرفض أي حديث أو سيناريوهات يتحدث بها البعض عن مرحلة ما بعد غزة
21:17
عاجل – كتائب القسام تعلن عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا بالأمس من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية
21:14
عاجل – نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري*: كلما زاد تقدم جيش الاحتلال وتعمق في غزة، كلما زادت خسائره وقتلاه.
20:57
القضية الفلسطينية يجري تصفيتها بذبح أهلها في أرضهم بدلاً من تهجيرهم
20:48
%90 من المياه الصالحة للشرب بغزة أصبحت مفقودة
20:37
عاجل | حماس: نتحدث مع الاحتلال بشأن ملف الأسرى عبر الوسطاء ولا يمكن إطلاقهم إلا بتوفر الظروف الأمنية الملائمة ونحن من يحدد متى وكيف
20:25
إسرائيل تطلب شراء 200 مسيرة انتحارية من الولايات المتحدة
20:23
فيديو/ رسالة قوية من الاب مانويل مسلم الى اهالي غزة
20:06
القسام تبث مشاهد مثيرة لاستهداف آليات الاحتلال شمال وجنوب غزة
20:00
الملك والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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مجلة الووردبريس
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سياسة الخصوصية
من نحن