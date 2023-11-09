بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تحت وطأة ما يجري بغزة.. إسرائيل ترتجف و تقرّ قانوناً يجرّم مشاهدة المحتوى الذي تبثه حماس

منذ 3 دقائق
تحت وطأة ما يجري بغزة.. إسرائيل ترتجف و تقرّ قانوناً يجرّم مشاهدة المحتوى الذي تبثه حماس

 

أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً يجرّم ما يسمّيه “الإستهلاك المنهجي للمحتوى الإرهابي” على حد تعبير الجانب الاسرائيلي

ويمنع القانون تداول ومشاهدة أي محتوى يعتبره الكنيست إرهابياً، وتحديداً محتوى وسائل الإعلام التابعة إلى التنظيمات  المذكورة في التشريع، وهي حركة حماس وتنظيم داعش.

ويمكن الحكم على أي شخص، تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة، بالسجن لمدة عام واحد. وقد تمّ إقرار القانون كإجراء مؤقت صالح لمدة عامين، ولكن يمكن تمديده في نهاية تلك الفترة.

ولا ينطبق هذا القانون على أي شخص يشاهد مثل هذا المحتوى عشوائيًا، أو لسبب مشروع بما في ذلك توفير المعلومات للجمهور، أو المنع والتحذير من الهجمات الإرهابية، أو لأغراض البحث، وهذه الشروط خففت المخاوف بشأن ضمان الحقوق المدنية للأفراد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:58

حرب “في قلب متاهة” هكذا وصف محللون حرب غزة

05:57

ابوزيد في استديو العرب : حكومة نتنياهو تعاني وتبحث عن مخرج بهدنة مؤقتة متوقعة خلال 48 ساعة

05:54

تسريبات عن تذمر دول دعمت إسرائيل من تصريحات اليمين المتطرف

05:53

الاندبندنت تنشر وثائق عثمانية تكشف حقيقة بيع الفلسطينيين أراضيهم لليهود

05:44

وزير سابق يعلق على القمة العربية المقبلة : اعترفوا بحماس

23:52

نيويورك تايمز: اتفاق وشيك للإفراج عن 50 محتجزًا في غزة

23:47

عاجل.. قصف صاروخي إسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق

22:14

الخارجية الأمريكية: أولويتنا هدنة إنسانية في غزة لإطلاق الرهائن من مواطنيها

22:08

الصفدي : نرفض أي حديث أو سيناريوهات يتحدث بها البعض عن مرحلة ما بعد غزة

21:17

عاجل – كتائب القسام تعلن عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا بالأمس من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية

21:14

عاجل – نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري*: كلما زاد تقدم جيش الاحتلال وتعمق في غزة، كلما زادت خسائره وقتلاه.

20:57

القضية الفلسطينية يجري تصفيتها بذبح أهلها في أرضهم بدلاً من تهجيرهم

وفيات
وفيات الأربعاء 8-11-2023وفيات الثلاثاء 7-11-2023وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023