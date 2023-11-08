القسام تبث مشاهد مثيرة لاستهداف آليات الاحتلال شمال وجنوب غزة

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام، مشاهد مثيرة، لمقاومة شرسة يخوضها مقاتلوها شمال وجنوب مدينة غزة.

ويظهر في اللقطات مقاتلون للقسام، يقتربون من آليات الاحتلال، إلى مسافة كبيرة، ويطلقون قذائف الياسين المضادة للدروع، وإصابتها بصورة مباشرة.

كما يظهر رصد القسام لحشود الاحتلال، ودباباته في مناطق غزة عبر طائرات مسيرة، وإطلاق دفعات من قذائف الهاون وإصابتها بصورة مباشرة.

وفي أحد المشاهد، بثت القسام لقطات لاستهداف آلية للاحتلال، بصاروخ كونكورس المضاد للدروع، والذين أعلنت عن استهداف دبابة بواسطته في المعارك قبل أيام