الملكة رانيا تلتقي طبيبا نرويجيا عمل بمستشفى الشفاء 16 عامًا

وطنا اليوم:التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله لطبيب النرويجي مادس جيلبرت، المناصر منذ وقت طويل لأهل غزة وللعاملين فيها من القطاع الطبي.

وأرفقت جلالة الملكة صورة أثناء الاجتماع على موقع انستغرام” وعلقت عليها: “كانت لي اليوم في عمان فرصة الحديث مع الطبيب النرويجي مادس جيلبرت، والمناصر منذ وقت طويل لأهل غزة وللعاملين فيها من القطاع الطبي”.

وأضافت الملكة “تطوع الطبيب جيلبرت على مدار 16 عاماً وبشكل منتظم في مجمع الشفاء الطبي – أكبر مرفق طبي في غزة – وشهد عن كثب المصاعب في تقديم الرعاية الصحية في ظل الهجمات المتواصلة والحصار الخانق”.

ويشار إلى أن غيلبرت درس الطب العام، وتخرج في جامعة أوسلو عام 1973.

كما عمل غيلبرت ضمن الفرق الطبية بمخيمات اللاجئين في لبنان والضفة الغربية، وفي غزة وساهم في علاج وإنقاذ الكثير من جرحى الحرب.

وعمل غيلبرت في مستشفى الشفاء خلال حرب الاحتلال على قطاع غزة 2008-2009 وألف كتابًا بعنوان “عيون في غزة” بتحدث عن تجربته وحياته داخل القطاع