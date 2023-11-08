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أخر المستجدات
20:25
إسرائيل تطلب شراء 200 مسيرة انتحارية من الولايات المتحدة
20:23
فيديو/ رسالة قوية من الاب مانويل مسلم الى اهالي غزة
20:06
القسام تبث مشاهد مثيرة لاستهداف آليات الاحتلال شمال وجنوب غزة
20:00
الملك والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
19:43
الملكة رانيا تلتقي طبيبا نرويجيا عمل بمستشفى الشفاء 16 عامًا
19:34
وثيقة مسربة لتل أبيب تكشف سيناريوهات احتلال غزة
19:10
عاجل – ابوعبيدة : نناور في قوات النخبة ونضرب الاحتلال خلف قواته
19:10
جماعة الإخوان المسلمين تقيم ندوة لتعزيز الجبهة الداخلية ودعم الصمود
19:07
عاجل- ابوعبيدة : تدمير 163 الية عسكرية واخراجها عن الخدمة
19:05
الحكومة تفاوض النقد الدولي على برنامج جديد دون رفع أو فرض ضرائب
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عربي دولي
عاجل – ابوعبيدة : نناور في قوات النخبة ونضرب الاحتلال خلف قواته
منذ ساعة واحدة
عاجل – ابوعبيدة : نناور في قوات النخبة ونضرب الاحتلال خلف قواته
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24 ساعة
20:25
إسرائيل تطلب شراء 200 مسيرة انتحارية من الولايات المتحدة
20:23
فيديو/ رسالة قوية من الاب مانويل مسلم الى اهالي غزة
20:06
القسام تبث مشاهد مثيرة لاستهداف آليات الاحتلال شمال وجنوب غزة
20:00
الملك والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
19:43
الملكة رانيا تلتقي طبيبا نرويجيا عمل بمستشفى الشفاء 16 عامًا
19:34
وثيقة مسربة لتل أبيب تكشف سيناريوهات احتلال غزة
19:10
جماعة الإخوان المسلمين تقيم ندوة لتعزيز الجبهة الداخلية ودعم الصمود
19:07
عاجل- ابوعبيدة : تدمير 163 الية عسكرية واخراجها عن الخدمة
19:05
الحكومة تفاوض النقد الدولي على برنامج جديد دون رفع أو فرض ضرائب
19:02
الاحتلال يقصف ثلاثة مساجد بخانيونس في ساعتين
18:58
حمدان لنتنياهو: سنجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنودك
18:58
قطر تتوسط لإطلاق سراح محتجزين مقابل وقف إطلاق نار مؤقت في غزة
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن