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الاحتلال يقصف ثلاثة مساجد بخانيونس في ساعتين

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يقصف ثلاثة مساجد بخانيونس في ساعتين

وطنا اليوم:قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجدي الإخلاص والصحوة في منطقة السطر الغربي بخانيونس، جنوب قطاع غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد خالد بن الوليد غرب خانيونس، ما أدى الى تدميره وتضرر غرفة العمليات بمستشفى ناصر القريب منه
الى ذلك أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، أنها قصفت 3 مجمعات استيطانية وهي علوميم وكفار عزة ونير إسحاق برشقات صاروخية مركزة في محيط قطاع غزة، واستهدفت تجمع آليات ومدرعات إسرائيلية في شمال غرب غزة.
وقالت السرايا عبر تلغرام، إنها استهدفت “تجمع آليات ومدرعات للعدو في محيط فندق المشتل شمال غرب غزة بوابل من قذائف الهاون الثقيل”.
واستهدفت كذلك “الحشودات العسكرية في محيط موقع مارس العسكري بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.
وقصفت سرايا القدس كذلك “تجمعاً لآليات العدو في محور جنوب غرب غزة بوابل من قذائف الهاون”، و”تحشدات العدو في أحراش ‘كيسوفيم‘ بوابل من قذائف الهاون”.
إضافة إلى “تحشد لآليات وقوات العدو في منطقة التوام شمال غرب غزة بعدد من قذائف الهاون”.
من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدمير دبابتين جديدتين في منطقة التوام وشمال بيت حانون بقذيفة “الياسين105”.
وقالت الكتائب عبر تلغرام، أنها “قصفت تحشدات لقوات العدو في مجمع ‘مفتاحيم‘ برشقة صاروخية”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الكتائب أنها دمرت 15 آلية عسكرية، بينها 11 دبابة وناقلتا جند لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين 105 والهاون


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