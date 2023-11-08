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حمدان لنتنياهو: سنجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنودك

منذ ساعة واحدة
حمدان لنتنياهو: سنجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنودك

 

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن المقاومة وكتائب القسام تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف قوات الاحتلال على مدار الساعة.

وحمل حمدان نتنياهو شخصيًا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب في غزة.

وأشار حمدان إلى أن المقاومة أجهزت على ضابط برتبة كولونيل من وحدة شلداغ في سلاح جو الاحتلال، مؤكدا أن الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه.

وفيما يتعلق بعمليات قوات الاحتلال البرية، لفت إلى أن جيش الاحتلال يعجز عن التقدم نحو غزة، لافتا إلى أن قوات نتنياهو ماتزال تراوح مكانها.

كما جدد دعوته للهيئات الدولية لإرسال وفود لغزة لتتثبت من خلو المشافي من قيادات حماس.


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