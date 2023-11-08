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قطر تتوسط لإطلاق سراح محتجزين مقابل وقف إطلاق نار مؤقت في غزة

منذ ساعة واحدة
قطر تتوسط لإطلاق سراح محتجزين مقابل وقف إطلاق نار مؤقت في غزة

وطنا اليوم:تقود قطر جهود وساطة لإطلاق سراح 10 إلى 15 محتجزا لدى حركة حماس، مقابل وقف إطلاق نار ليوم أو يومين في قطاع غزة، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب) عن مصدر مطلع على المحادثات الأربعاء.
وقال المصدر “تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 محتجزا مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين” في غزة.
وتحدثت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن أنباء تتعلق بصفقة بين تل أبيب وحماس بوساطة قطرية لوقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح 15 رهينة.
وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حذرت قطر من أن توسيع تل أبيب هجماتها في غزة لتشمل أهدافا مدنية “من شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد”، مستنكرةً قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع.
وتستضيف الدولة الخليجية مكتبا سياسيا لحركة حماس ويتخذ رئيس المكتب إسماعيل هنية من الدوحة مقرا له


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