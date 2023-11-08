الداوود: ايداع وثائق الانضمام لاتفاقية الدفع البريدى لدى الاتحاد البريد العالمي

وطنا اليوم:اودع البريد الاردني وثائق الانضمام لإتفاقية الدفع البريدى ، جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لمكتب اتحاد البريد العالمي في مكتبه في العاصمة السويسرية بيرن رئيس مجلس ادارة شركة البريد الاردني سامي كامل الداوود.

وقال الداوود في تصريح صحفي اليوم الاربعاء إن الاتفاقية التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها سابقا ،تنظم عملية تقديم خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين المؤسسات البريدية بهدف تشجيع التعاون بين المستثمرين المعينين و توفير خدمة دفع إلكتروني بريدية فعّالة وموثوقة وآمنة وتنافسية بأسعار ميسورة لجميع عملائهم من خلال الشبكة البريدية العالمية، وذلك للمساهمة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لما له اثر ايجابي كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويذكران البريد الاردني يشارك بوفد يترأسه رئيس مجلس ادارة شركة البريد الاردني سامي كامل الداوود وعضوية مدير التسويق اسامه قطيش ،حيث تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية في مكتب اتحاد البريد العالمي بمشاركة كافة الدول الاعضاء في مجلس ادارة الاتحاد وتناقش اهم المسائل البريدية والتطورات في القطاع والقرارات المتعلقة بها.