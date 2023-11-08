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ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة بالأردن الشهر الماضي

منذ 3 ثواني
ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة بالأردن الشهر الماضي

وطنا اليوم:بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الأول 5.56 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 33.35 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال تشرين الأول بنسبة 66.4%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 22.8 ألف شيك، مقارنة مع 13.7 ألف شيك في أيلول.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر تشرين الأول من العام الحالي 147 مليون دينار، مقابل 85 مليون دينار في أيلول من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 73.3%.
وأضافت الإحصاءات أن 15.171 شيكا مرتجعا بقيمة 18 مليون دينار أردني في تشرين الأول كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 7.6 ألف شيك بقيمة 129 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 66.6%، مقابل 33.4% لأسباب تقنية.
وخلال تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 688 ألف شيك، مقارنة مع 474 ألف شيك في أيلول الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 45.1%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر تشرين الأول 3.77 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.19 مليار دينار في أيلول من العام ذاته، وبارتفاع نسبته 17.9%


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