بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

إسرائيل تصدر أدوات دين بـ3.7 مليارات دولار منذ بدء حرب غزة

منذ ساعة واحدة
إسرائيل تصدر أدوات دين بـ3.7 مليارات دولار منذ بدء حرب غزة

أظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ، أن إسرائيل أصدرت سندات وأدوات دين بقيمة إجمالية 3.7 مليارات دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن داني نافيه، الرئيس التنفيذي للسندات الإسرائيلية “إزرائيل بوندس”، الأربعاء، قوله إن إسرائيل باعت سندات بقيمة مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم.

وذكر أن رقم السندات المباعة البالغة مليار دولار يعتبر قياسيا، مشيرا أن الولايات المتحدة وبلديات أمريكية هي من قامت بشراء السندات.

وتعتبر “إزرائيل بوندس” جزءا من شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية ومقرها نيويورك، وتأسست عام 1951 من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون.

وبالإضافة إلى السندات الإسرائيلية، أصدرت الحكومة إصدارات خاصة منذ بدء الحرب؛ إذ باعت أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات بفائدة 5 بالمئة عبر مجموعة جولدمان ساكس، بحسب بلومبرغ.

كما أصدرت إسرائيل 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل ثماني سنوات، أدار بيعها جولدمان ساكس كذلك بنسبة فائدة 6.5 بالمئة.

بذلك، يصل إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب إسرائيل 3.7 مليارات دولار، منذ بدء الحرب على غزة.

وتحظى الأوراق المالية الصادرة عن الشركة بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية؛ خاصة في أوقات الحروب، وغالبا ما يرتفع الطلب خلال أوقات الصراع.

والسندات الإسرائيلية هي أدوات مفضلة للبيع بالتجزئة وليس لها سوق ثانوي، مما يعني صعوبة تداولها في البورصة، أي عدم إمكانية بيعها وشراؤها أكثر من مرة.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:48

%50-80 انخفاض مبيعات المطاعم السياحية في الأردن

14:38

الحكومة توافق على مشروع نظام مراقبة الباعة المتجولين

14:34

شركة أمنية توقّع مذكّرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنيّة لتدريب وتأهيل الطلبة لسوق العمل

14:30

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

14:24

“لا يخبرون الناس بالحقيقة”.. “المقاومة” تكذب إسرائيل في الوصول لعمق غزة

13:25

عاجل | الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من وحدة شالداغ في غزة ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 350 منذ 7 أكتوبر

13:13

تطوير المناهج : مبحث جديد لطلبة الثانوية العامة

13:10

قسم اللغة الصينية وآدابها في جامعة فيلادلفيا يلتقي بطلبته الجدد‎

13:07

رئيس فيلادلفيا يكرم كليتي الصيدلة والتمريض لحصولهما على شهادة الاطار الوطني لتسكين المؤهلات‎

13:06

رئيس فيلادلفيا يكرم كليتي الصيدلة والتمريض لحصولهما على شهادة الاطار الوطني لتسكين المؤهلات‎

12:55

بدء بيع بذار القمح والشعير للمزارعين

12:50

مواقع البناء أُغلقت والعمال الأجانب هربوا .. الحرب على غزة تشل سوق العقارات الإسرائيلي

وفيات
وفيات الأربعاء 8-11-2023وفيات الثلاثاء 7-11-2023وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023