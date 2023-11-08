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تطوير المناهج : مبحث جديد لطلبة الثانوية العامة

منذ ساعتين
تطوير المناهج : مبحث جديد لطلبة الثانوية العامة

وطنا اليوم:قال رئيس المركز الوطني لتطوير المناهج،، الدكتور محي الدين توق، إنه يتم العمل على تطوير مباحث اللغة العربية و الإنجليزية والدراسات الاجتماعية لجميع الصفوف، إلى جانب تطوير المباحث الجديدة لطلبة الثانوية العامة”التوجيهي”، التي وضعت من قبل وزارة التربية والتعليم.
وأضاف توق الأربعاء، أنه تم الانتهاء من تطوير مباحث العلوم والرياضيات والتربية الإسلامية لجميع الصفوف، والتي يتم تدريسها حاليا في مدارس الأردن.

الثقافة المالية
وبحسب توق، فإن الثقافة المالية تُعطى للطلبة من الصف السابع إلى الصف العاشر، بواقع ساعة دراسية واحدة في الأسبوع، وفق خطة وزارة التربية والتعليم، منذ سنوات.
وأشار إلى أنه سيصار إلى تخصيص 5 ساعات في الأسبوع لطلبة الثانوية العامة “التوجيهي” لسنة 2026/2025.
وشدد توق أهمية تدريس الطلبة لمبحث الثقافة المالية من منطلق توعية الأجيال بالأمور المالية والاقتصادية التي باتت أساسية في الوقت الراهن.

وفد تربوي إماراتي
وزار وفد تربوي إماراتي، المركز الوطني لتطوير المناهج، الأربعاء بهدف الاطلاع على التجربة الأردنيّة في تجديد المناهج وتطويرها، وآلية تدريس مبحث الثقافة المالية.
وبحسب بيان المركز أكّد توق، خلال استقباله الوفد الذي رافقه الأمين العامّ لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة مجال التعليم.
وقدم توق، ملخص التجربة الأردنية في تطوير المناهج، وشرح دور المركز وآلية عمله، وأبرز إنجازاته من المباحث والكتب المدرسيّة، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي تنعكس إيجابًا على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصاديّ، مشيرا إلى استعداد المركز لتسخير إمكاناته وخبراته لتعزيز التعاون في مجال تطوير المناهج بين البلدين


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