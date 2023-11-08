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بدء بيع بذار القمح والشعير للمزارعين

منذ ساعتين
بدء بيع بذار القمح والشعير للمزارعين

وطنا اليوم:تعلن المؤسسة التعاونية الأردنية عن البدء ببيع البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين من خلال محطات اكثار البذار التابعة لها في أقاليم المملكة “الشمال والوسط والجنوب”، وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.
وقال مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي في تصريح صحافي الأربعاء، إن كميات البذار المُحسنّ من القمح والشعير للموسم الحالي متوفرة في محطتي بذار اربد ومأدبا بالإضافة إلى مركز البيع في الكرك، منوهاً بأن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم (500) ديناراً، وطن بذار الشعير (420) ديناراً.
وأكد أن المؤسسة توفر العديد من أصناف البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين، والتي تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.
يشار إلى أن مشروع اكثار البذار يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لاستغلال أراضيهم؛ من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، وكذلك المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة


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