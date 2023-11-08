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المقاومة في غزة تُعلن تدمير دبابة وآليات عسكرية لقوات الاحتلال

منذ ساعة واحدة
المقاومة في غزة تُعلن تدمير دبابة وآليات عسكرية لقوات الاحتلال

وطنا اليوم:أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء، أنها دمرت دبابة وناقلة جند وآليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية.
وقالت فصائل المقاومة إنها استهدافهت قوة مدرعة في محور غرب غزة، حيث أصابت العديد من جنود الاحتلال خلال عمليات الهجوم.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف اليوم بمقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة.
وأفاد جيش الاحتلال بارتفاع إجمالي عدد القتلى من جنودنا إلى 349 منذ السابع من تشرين الأول


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