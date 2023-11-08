غرفة تجارة عمّان: نقف خلف الملك وندعم مواقفه المشرفة

وطنا اليوم:قالت غرفة تجارة عمّان، الأربعاء، إن القطاع التجاري والخدمي، يقف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات، وتدعم مواقفه المشرفة تجاه فلسطين وغزة.

وأكدت الغرفة، تسخير كل إمكانياتها لتقديم العون والمساعدة للأهل في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم، استهدف المدنيين والبنى التحتية وكل مظاهر الحياة الأساسية في القطاع.

وليل الثلاثاء/الأربعاء، عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن، بعد زيارة إلى بروكسل التقى خلالها قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومة بلجيكا لبحث الجهود المستهدفة وقف الحرب على غزة