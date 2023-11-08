هندسة عمان الأهلية تُكرّم الطلبة الأوائل على مستوى أقسامها الأكاديمية

وطنا اليوم:كرّم عميد كلية الهندسة في جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور جمال النابلسي الطلبة الأوائل على مستوى السنتين الدراسيتين الرابعة والخامسة للعام الجامعي 2023/2022.

وجاء هذا التكريم من ضمن نشاطات اللجنة الاجتماعية في الكلية، حيث تم تكريم الطلبة التالية أسماؤهم:

الطالبة راما خضر المناصرة تخصص هندسة حاسوب مستوى سنة رابعة، الطالب صقر طلال المطيري تخصص هندسة حاسوب مستوى سنة خامسة ، الطالبة رهف احمد الداود تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات مستوى سنة خامسة ، الطالبة فيحاء محمد الزعبي تخصص الهندسة الطبية مستوى سنة رابعة، الطالبة جود لؤي حداد الزعبي تخصص الهندسة الطبية مستوى سنة خامسة ، الطالبة ميثاء احمد بن تميم تخصص الهندسة الكهربائية مستوى سنة رابعة، الطالب أكرم فتحي التلة تخصص الهندسة الكهربائية مستوى سنة خامسة ، الطالب محمود عبد نفافعه تخصص الهندسة المدنية مستوى سنة رابعة، الطالب وقاص عمر الحجاج تخصص الهندسة المدنية مستوى سنة خامسة.

وقد بارك الأستاذ الدكتور عميد الكلية للطلبة تفوقهم الأكاديمي وتمنى لهم مزيدا من الإنجازات والنجاح في المستقبل