مشاركات بحثية لجامعة فيلادلفيا مع جامعات مرموقة‎

وطنا اليوم:ضمن خطة كلية العلوم الطبية المساندة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها في مجال اجراء البحوث المشتركة وتبادل المعارف والخبرات ،لرفع سوية البحث العلمي على مستوى أعضاء هيئة التدريس ، في اجراء البحوث الاصيلة والتطبيقية ذات المستوى الرفيع ، فقد أنجز فريق من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية عدة أبحاث وتم نشرها في مجلات علمية مرموقة ومتخصصة في مجالات مختلفة ونذكر منها:

دراسة تشاركية من قبل الأستاذ الدكتور فؤاد عبد الله (عميد كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا وعضو هيئة التدريس في قسم العلاج الطبيعي) مع اخرين من جامعة الامام عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية تتعلق بدراسة مقطعية حول مدى إدراك والانطباعات المتشكلة حول السجلات الصحية الإلكترونية لدى ثلاثة من مقدمي الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.

دراسة تشاركية من قبل د. زاهر البشابشة (عضو هيئة التدريس في قسم التغذية السريرية والحميات) مع باحثين من جامعة كانساس في الولايات المتحدة الامريكية ، تتعلق بقياس مدى التحيز في الوزن بين طلاب التغذية والحميات السريرية والتعرف على محدداتها .

دراسة تشاركية من قبل د. هاني (عضو هيئة التدريس في قسم التغذية السريرية والحميات) مع باحثين من عدة جامعات عربية ومحلية (العين-الامارات، الأردنية، الهاشمية، البلقاء التطبيقية) ، تتعلق بتأثير طرق المعالجة والحفظ والتخزين على إجمالي المحتوى من الفينولات والفلافونويدات والأنشطة المضادة للأكسدة في نبات الباميا.

دراسة تشاركية من قبل د. مادهان جونابول (عضو هيئة التدريس في قسم العلاج الطبيعي) واخرين من الكلية وجامعات ماليزية تتعلق بتأثير برنامج تمرين العين لمدة ستة أسابيع على شدة إجهاد العين الرقمي بين طلاب المدارس الابتدائية.

ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة حتمية للتشجيع من قبل إدارة جامعة فيلادلفيا للبحث العلمي والتكفل بكل أنواع الدعم له من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة على حد سواء.