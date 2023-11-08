قسم اللغة الانجليزية وآدابها في جامعة فيلادلفيا يلتقي الطلبة الجدد‎

وطنا اليوم:أقام قسم اللغة الانجليزية وآدابها في كلية الآداب والعلوم التربوية في جامعة فيلادلفيا، لقاء للطلبة المستجدين بحضور أعضاء هيئة التدريس وذلك يوم الأحد الموافق 5/11/2023، ورحب الدكتور محمد الجيوسي بالطلبة المستجدين، وبالأخص الطلبة العُمانيين، وبحضور أعضاء القسم، حيث قام الحضور بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة متمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

تضمن اللقاء تعريف الطلبة الجدد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة، وبالخطة الدراسية والإرشاد الأكاديمي، واعطائهم فكرة عن أنشطة القسم، ثم فُتح المجال للأسئلة، حيث طرح الطلبة عدداً من الأسئلة والاستفسارات، وتم الإجابة عنها من قبل رئيس القسم والهيئة التدريسية وبعض الطلبة القُدامى.