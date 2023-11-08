كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تلتقي بالطلبة المستجدين‎

وطنا اليوم:عقدت لجنة الأنشطة في كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا ممثلة بقسميها العلاج الطبيعي والتغذية السريرية والحميات لقاء ترحيبي للطلبة المستجدين من الفصل الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور فؤاد عبد الله وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية. وقد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية ، تلاها تلاوة عطرة للقرآن الكريم و فقرات عدة منها عرض فيديو تعريفي للكلية تلاه كما رحب عميد الكلية بالطلبة الجدد وأوضح لهم اضاءات نصائح مهمه تعينهم للسير قدما في الحياة الجامعية الاكاديمية واللامنهجية.

كما وقام رؤساء الاقسام بتكريم الطلبة المتفوقين من قسمي العلاج الطبيعي والتغذية السريرية بهدف تكوين حافز للطلبة المستجدين. وتخلل اللقاء مداخلات لضيفين قديرين هما الدكتور عصام الطراد والذي تحدث عن التكنولوجيا والشباب، و الدكتورة ناديا شنودة والتي تحدثت عن التحفيز الذاتي . وفي نهاية اللقاء قدم الطلاب فقرات أسئلة وجوائز للطلاب ، قصائد شعرية واختتم اللقاء بنشيد موطني تعبيراً عن التضامن مع قضيتنا الأولى وهى فلسطين.