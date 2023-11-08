ضبط مركبتين تسيران بسرعة عالية في الحسا والأزرق

وطنا اليوم:ضبطت كوادر إدارة الدوريات الخارجية، عدد من السرعات العالية خلال الـ24 ساعة الماضية، واتخذ بحق المخالفين المقتضيات القانونية.

وقالت عبر إذاعة الأمن العام، الأربعاء، إنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 177 كم/ساعة في منطقة الحسا ومركبة أخرى تسير بسرعة 179 كم/ساعة على طريق العمري الأزرق.

حركة نشطة

وأشارت الدوريات الخارجية إلى أن جميع الطرق تشهد حركة سير نشطة وانسيابية منذ صباح الأربعاء ، لافتا إلى توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة سير للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية .

وبينت أنه لم يتم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع أي حادث مروري نتج عنه أي إصابات وإنما أضرار مادية فقط، مؤكدا زيادة الوعي والالتزام بقواعد وأولويات السير لدى السائقين