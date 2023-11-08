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لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

منذ ساعتين
لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

 

لغز السنوار 1111، أعاد نشطاء موقع التواصل الاجتماعى اليوم، مشاركة تصريحات سابقة لقيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة، يحيي السنوار، تحدث فيها عن الرقم (1111) عام 2021، وأثارت فى حينه تكهنات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا رقم السنوار 1111، بأنه لغز لم يتكشف بعد، وأنه قد يتكشف في حينه، و ربطوه بيوم 11/11 من الشهر الجاري تزامنا مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وعن لغز السنوار 1111، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديث قيادي المقاومة يحيي السنوار، منذ عدة سنوات، والذي قال فيه: “بدي أقولكم شغلة سجلوها، سجلوا الرقم 1111، إيش تفاصيل الرقم لا نريد أن نقوله في هذا الوقت، سيأتي في وقت لاحق…”

تفاصيل الرقم 1111، أو ما يُعرف بـ لغز السنوار 1111، أثار تكهنات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسم “يحيي السنوار” تريند مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “أكس”، منصة “تويتر” سابقًا، فالبعض أكد أن السنوار أفصح عنها قائلًا إنها عبارة عن رشقات  على مناطق الاحتلال، في حين يراها أخرون أنها قد تكون مرتبطة بالقمة العربية.

في الوقت الذي أطلق العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العنان لتكهناتهم وأفكارهم، قال زاهر جبارين، نائب رئيس حماس في الضفة الغربية، “إن الرقم سوف تكون بداية المعركة وأن الرشقة الأولى للصواريخ سوف تكون بهذا العدد، بل يزيد عن ذلك، ويتعلق بالمواجهة القادمة”

 


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