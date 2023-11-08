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العيسوي يلتقي وفد مؤسسة شباب قادرون

منذ ساعتين
العيسوي يلتقي وفد مؤسسة شباب قادرون

وطنا اليوم – استقبل رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي وفد مؤسسة شباب قادرون تحت التأسيس بحضور الرئيس الفخري النائب الدكتور أحمد الخلايلة وأمين عام المؤسسة في الأردن الدكتور نواف الخوالدة ونخبة من اعضاءالمؤسسة لتثمين مواقف الملك بدعم غزة ووقف الحرب.
وثمن الوفد سعي الملك الدؤوب لتوثيق العلاقات الثنائية بين الأردن وأشقائه وأصدقائه سياسياً واقتصادياً لتمكين الموقف الأردني في مواجهة التحديات الحالية والقادمة بعد حرب غزة لرفع المأساة عن أهلنا في غزة وإحلال السلام وتقديم الدعم الإنساني.
وأشادوا بخطوة الأردن وبتوجيهات ملكية بإرسال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة عبر عملية إنزال بواسطة مظلات من طائرات تابعة لسلاح الجو لدعم إحتياجات أهلنا بغزة.
وأكد الوفد أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.


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